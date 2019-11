VIDEO: Rinden emotivo homenaje a Jorge Vergara en el estadio de Chivas

Horas antes, este mismo lugar estallaba en júbilo con la última victoria de Chivas en el Torneo Apertura 2019. Pero el mediodía de este domingo, el Estadio Akron adquirió una profunda solemnidad para rendir homenaje al responsable de su construcción: Jorge Carlos Vergara Madrigal. Quien fuera dueño del Rebaño Sagrado fue despedido con una emotiva misa.

El pasado viernes 15 de noviembre, el empresario falleció en la ciudad de Nueva York. Por eso, familiares, amigos, futbolistas, aficionados y trabajadores de su empresa se reunieron para decirle adiós. Cerca de cuatro mil persona acudieron al llamado y rindieron tributo al fundador del Grupo Omnilife, quien finalmente perdió la batalla en contra de una enfermedad.

A la celebración eucarística acudieron diversas personalidades del balompié nacional. Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol estuvo acompañado por Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX. También acudieron directivos como Jesús Martínez, del Grupo Pachuca. Por la ocasión, los colores son lo de menos, por eso acude la plana mayor del Atlas: Alejandro Irarragorri, titular de Grupo Orlegi y Pedro Portilla, presidente de los Zorros.

Del primer equipo se presidenta todo el plantel. Javier Eduardo López se presenta con un cabestrillo en el brazo derecho, luego de que salió lesionado del hombro en el partido contra Veracruz. Oribe Peralta, Hiram Mier, Jesús Molina, el virtual campeón de goleo, Alan Pulido y el resto del plantel también acuden para despedir a Jorge Vergara.

También se ven en el estadio ex jugadores que fueron iconos en su momento, como Ramón Morales, Omar Bravo, Adolfo Bofo Bautista y Carlos Salcido, retirado apenas el sábado pasado con la camiseta del Veracruz, en la derrota por 3-1 contra Chivas. De igual forma, asistieron integrantes del Campeonísimo, como Guillermo Tigre Sepúlveda y Arturo Cura Chaires, entre otros.

El Bofo fue uno de los grandes consentidos que en vida tuvo Jorge Vergara. Quería al jugador por su declarado amor a Chivas. Por eso, Bautista leyó el salmo al principio de la misa y cerca del final, se acercó a la primera fila para dar la paz a Amaury Vergara con quien se fundió en un emotivo y prolongado abrazo.

CARTA DE AMAURY A JORGE

Al concluir la misa, Amaury Vergara leyó una emotiva carta a su padre. “Te dirijo estas palabras de mi corazón porque quiero que el mundo sepa el gran amor que te tenemos todos los que vivimos contigo. El amor y cariño que te mereces siempre. Querido padre, tú que siempre me enseñaste que tenerle miedo a la muerte era un error, que en cualquier momento y sin saber te salía un tiburón por la coladera. Tú me decías ‘el miedo no sirve para nada’. La verdad es que durante mucho tiempo no comprendía que no se podía vivir una vida sin miedo y hoy lo entiendo muy bien”.

“Quiero que todo el mundo sepa el padre que fuiste, lo que es verdaderamente un maestro de amor y de lucha. Espero que esto que te escribo le pueda servir a cualquiera y tu ejemplo de vidas siga inspirando a muchos a ser mejores personas y por consecuencia tengamos un mundo mejor. Hace falta muchas más personas como tú en este plantea. Nunca me educaste con miedo, nunca me pegaste, nunca me hiciste sentir menos, siempre me diste explicaciones. Tus lecciones eran cortas y contundentes, pero llenas de sabiduría. Una sabiduría que no he conocido en nadie más. No eran metáforas, ni explicaciones místicas, ni rollos sobre el por qué de las cosas, simplemente eras didáctico en todos los sentidos, conciso, pero abundante de sentido común. No había forma de no aprender de ti”, agregó Amaury.

“México necesita más personas como tú. Te amo, papá. Buen viaje”, le dijo para despedirse.

