'Él es el verdadero Rocky': Sylvester Stallone sobre Andy Ruiz

La vida de Andy Ruiz cambió radicalmente el 1º de junio de 2019, luego de protagonizar una de las victorias más sorpresivas en el mundo del boxeo, al vencer a Anthony Joshua en el Madison Square Garden de Nueva York , para consagrarse campeón de pesos pesados, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr dicha hazaña.

Y su historia no pasó por desapercibida, pues Sylvester Stallone se inspiró en el pugilista azteca, para realizar un documental, el cual se estrenó el pasado 20 de noviembre, y durante la alfombra roja de este, una vez más alabó a Andy, asegurando que él es el verdadero Rocky, personaje que inmortalizó.

"Es el verdadero Rocky, el Rocky internacional, no importa la nacionalidad. Fue algo muy extraordinario, no era el favorito, justo como yo en la película , pero Andy lo hizo en la vida real. Eso le dio esperanza a mucha gente que no pensó que podría hacerlo. Fue muy inspirador", aseguró el reconocido actor estadounidense.

Stallone, en tono de broma, aseguró que a su personaje no le iría muy bien si se hubiera enfrentado al boxeador mexicano. "No, no le iría muy bien (risas), necesitaría una escalera".

