Alexa Moreno recibe el Premio Nacional de Deportes 2019

Durante la tarde de este miércoles, Palacio Nacional abrió las puertas a los deportistas que fueron galardonados con el Premio Nacional de Deportes 2019, el cual fue otorgado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La gimnasta mexicana, Alexa Moreno, fue la que se robó los reflectores, gracias al reconocimiento que le otorgaron en la categoría no profesional, el cual se lo ganó tras sus destacadas actuaciones en los Mundiales.

"Quiero expresar mi reconocimiento a los nominados y galardonados el día de hoy, así como a los anteriores ganadores, son un esfuerzo de superación. Gracias por ser un ejemplo para nosotros los jóvenes", mencionó la atleta de 25 años de edad.

"Es un honor para mi estar aquí recibiendo este gran reconocimiento, quiero agradecer a todos los que me han apoyado y han sido parte de este camino. Es un reconocimiento para todo un equipo, doy gracias a mi familia, principalmente a mis papás, que de no ser por ellos no habría practicado gimnasia; a mis entrenadores, a mis amigos y compañeros que han compartido muchos momentos difíciles, así como a las instituciones publicas y privadas", puntualizó.

Asimismo, Alexa externó su deseo de que el deporte mexicano continúe creciendo, y sobre todo, que lo siga apoyando el gobierno, puesto que es vital para el desarrollo en las distintas competiciones. "Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Ana Gabriela, por el esfuerzo que han hecho. Nosotros lucharemos por dejar en alto el nombre de nuestro país, tengo el deseo de que continuarán apoyando", finalizó.

GANADORES

Alexa Citlali Moreno Medina, Premio Nacional del Deporte modalidad no profesional.

Paola Espinosa Sánchez, Premio Nacional al Mérito Deportivo por trayectoria destacada.

Diego López Díaz, Premio Nacional del Deporte modalidad Paralímpico.

César Fernando Valenzuela Gómez, Premio Nacional del Deporte modalidad Juez/Arbitro

Alfonso Victoria Espinosa de los Monteros, Premio Nacional del Deporte modalidad Entrenador.

Víctor Eduardo Tello Pecina, Premio Nacional al Fomento Deportivo.











