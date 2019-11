Vandalizan estatua de Zlatan Ibrahimovic

La estatua de Zlatan Ibrahimovic fue vandalizada después de que se diera a conocer que se convirtió en copropietario del club Hammarby.

Un grupo de aficionados del Malmö no tomó de buena forma la noticia y decidieron atacar la estatua del futbolista que surgió de ese club.

La cabeza de la estatua fue cubierta por una bolsa azul, le colgaron un asiento de inodoro, le prendieron fuego y le colocaron bufandas del Malmö.

Malmo wilding out trying to burn that Zlatan bronze statue pic.twitter.com/YimzjSXVUJ

— aceboydotto (@hdottydot) November 27, 2019