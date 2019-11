Jugadora de Chivas es discriminada en el transporte público por su uniforme

La jugadora de Chivas Femenil Michelle González acusó en redes sociales ser víctima de discriminación en el transporte publico debido a su uniforme.

González Mercado denunció en redes sociales el acto que sufrió cuando se dirigía a Verde Valle para continuar con su rehabilitación. La jugadora aseguró que escuchó cuando le dijo que "no subía chivistas”.

“Iba rumbo a mi rehabilitación a verde valle y un chofer americanista del transporte público no me quiso subir porque traía el pans de @Chivas ¿Cómo tomar eso? La rivalidad debería quedarse dentro de la cancha, ¿No?”

“Me acerqué a la base de transportes públicos, el chofer claramente me dijo que le iba al América y que él no subía a Chivistas” publicó en un segundo mensaje.

La jugadora aseguró que sin importar nada somos personas “Tantita conciencia que si; el futbol implica muchos temas, como (pasión, rivalidad, etc) pero que no pase por alto que antes de todo y todos somos personas.”

La futbolista llegó al Rebaño para este torneo proveniente del León, pero una lesión la alejó de las canchas. La jugadora surgió del Pachuca.

