Gerardo Velázquez de León y el 'Ruso' Zamogilny encienden Twitter con pelea

Damián Zamogilny, actual analista de TUDN, tuvo un comentario acerca de los insultos de Nicolás Castillo en contra del periodista David Faitelson, de ESPN, lo que generó toda clase de comentarios.

“¿No tiene derecho un futbolista a expresarse? ¿Por qué tendría que intervenir América? La misma libertad de expresión que se pide se debe dar a todos. Saludos Pedro Antonio Flores” señala su mensaje con las fotos de las historias de Instagram del americanista.

Este mensaje fue respondido por Gerardo Velázquez de León quien le dijo talachero a Zamogilny

“El problema Enrique no es de estos talacheros, es del medio que permite que el acento y los ojos claros sean sus autoridades periodísticas, no sus estudios y trayectoria, de verdad dan pena y lastima…

Sería bueno #MasAulasMenosCanchas" fue el mensaje que mandó el periodista.

A partir de este momento diferentes usuarios han recordado penosos capítulos en la carrera de Velázquez de León, como cuando insultó a Patty López de la Cerda.

Recordemos que el termino 'talachero' es utilizado para aquellos jugadores que son contratados en diferentes canchas de futbol, ya sea fut 7, fut 5, llanero, entre otros y que reciben un pago por jugar, aunque también se le ha denominado así a los ex futbolistas que participan en partidos de homenajes, eventos y demás.

Damián Zamogilny jugó en la Liga MX con el Puebla y con Estudiantes Tecos

Gracias por lo de talachero, la vida no me hizo favores y tuve que pelearla desde abajo, a mucha honra. ¿A quiénes les molesta que diga que se debe opinar con responsabilidad y respeto? Pues a a los ofensivos e irrespetuosos. ¡Saludos! https://t.co/JxQ5IZf9wG

Si algo he aprendido de los grandes periodistas que tengo cerca es que se debe usar el micrófono con responsabilidad. Un periodista que ofrece disculpas cada 15 días por sus ofensas constantes algo está haciendo mal. Pero no vas a decirlo porque “perro no come perro” dicen… https://t.co/uWZ8oShewj

— Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) November 29, 2019