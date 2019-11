¿Qué tiene que hacer el América para eliminar a Tigres?, así lo explica el 'Piojo'

La diferencia en la derrota que sufrió el América frente a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nnuevo León (UANL) en el partido de ida de cuartos de final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX fue que los visitantes aprovecharon los errores que cometieron.

ALAN PULIDO INFORMA QUE SE QUIERE IR A LA MLS

“Errores que son puntuales, que hacen que el rival los aproveche. La tuvimos varias veces enfrente del arco, no pateamos, preferimos pasar, desafortunadamente no tuvimos la dirección correcta, el equipo jugó bien, encimó y el futbol es de goles y no los hicimos”, dijo.

Manifestó que su escuadra generó ocasiones de gol importantes que no supieron reflejar en el marcador, algo que sí hizo el cuadro regiomontano.

“No la metimos, llegamos por todos lados y no la metimos, ellos fueron prácticos y la metieron, esa fue la diferencia”, apuntó el estratega americanista.

Descartó que para el segundo tiempo su escuadra haya saltado al campo desconcentrada, “salió enchufado el equipo porque la pelota la tuvimos, son errores puntuales, una pelota parada, tuvimos la jugada para un segundo gol, la perdemos, y nos hacen el empate”.

“Otra en la que tuvimos un descuido y un penal, no es que mi equipo lo hizo mal, tuvimos la pelota, estuvimos encima, el gol no cayó, la tuvimos” pero no la metimos”, acotó.

Herrera destacó que para avanzar a semifinales, el domingo tendrán la imperiosa necesidad de ganar y que para hacerlo deberán ofrecer un desempeño prácticamente perfecto.

“Vamos a ir ganar, apelaremos a lo mismo, pero esperando que seamos contundentes. Tenemos que hacer un partido rayando en la perfección”, puntualizó.