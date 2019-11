Ex estrella de la NFL en estado crítico después de ser apuñalado

La ex estrella de la NFL, Terrelle Pryor, se encuentra en estado crítico en el hospital después de ser apuñalado en su apartamento de Pittsburgh.

Según el Adam Schefter de ESPN, Pryor se sometió a una cirugía de emergencia el sábado por la mañana después de haber sido apuñalado en el hombro y el pecho.

Los medios locales informaron que el incidente tuvo lugar en el complejo de apartamentos Heinz Lofts y actualmente se desconocen más detalles sobre su estado.

Según Action News 4 de Pittsburgh, una mujer está detenida en la sede de la policía de Pittsburgh en relación con el incidente.

Pryor actualmente no tiene equipo después de ser liberado por los Jacksonville Jaguars a principios de septiembre.

El ex jugador de 30 años jugó como mariscal de campo para el estado de Ohio antes de ingresar a la NFL con los Oakland Raiders para después convertirse en receptor abierto, protagonista de los Cleveland Browns y ganó un contrato de $ 8 millones con los Washington Redskins en 2017.

Su temporada estuvo plagada de lesiones, pero nuevamente los Jets de Nueva York le dieron un contrato multimillonario en 2018 antes de ser liberado.

Fue firmado por los Jaguars en la temporada baja, pero fue puesto en la lista de lesionados el 31 de agosto y liberado tres días después.

Pryor lanzó para casi 2,000 yardas durante su tiempo como mariscal de campo, y todavía es responsable del mayor touchdown por tierra de un Quarterback en la NFL con su carrera de 93 yardas contra los Pittsburgh Steelers en 2013, cuando militaba en los Raiders.

When I think about Terrelle Pryor I always think about this play first pic.twitter.com/bsFCnYAZqn

— 🎄LB🎅🏻 (@LBNFL) November 30, 2019