Con grupo de la muerte, se definieron los grupos de la EURO 2020

Alemania, Francia y Portugal quedaron en el mismo grupo de la Eurocopa de 2020, un complicadísimo comienzo para los campeones de las tres últimas grandes citas del fútbol.

El que salga segundo en el Grupo F, que será completado por el ganador de una repesca que se determinará el año próximo, se cruzará con el ganador de una llave que incluye a Inglaterra y Croacia, protagonistas de una de las semifinales del Mundial de 2018.

Croacia acabó sucumbiendo en la final de Moscú ante Francia, que se las verá con Alemania, el campeón del Mundial de 2014, y el vigente campeón europeo Portugal, en el Grupo F.

El cuarto equipo saldrá de un repechaje en marzo que será disputado por Islandia, Bulgaria, Hungría y Rumania.

Sólo los primeros dos equipos en cada uno de los seis grupos avanzarán a la ronda de octavos de final, además de los cuatro mejores terceros.

La Euro 2020 se disputará en 12 países.

Wembley será la sede principal del torneo, con siete partidos — albergará una semifinal y la final el 12 de julio. El Hampden Park de Glasgow complementará al estadio del norte de Londres en el Grupo D, pero Escocia tendrá que sortear una zona de repesca que incluye a Israel, Noruega y Serbia.

El torneo se inaugurará con Italia como anfitrión de Turquía en Roma el 12 de junio.

Y de esta forma quedaron definidos los grupos:

A: Italia, Suiza, Turquía, Gales

B: Bélgica, Rusia, Dinamarca, Finlandia

C: Ucrania, Holanda, Austria, Ganador Play off D

D: Inglaterra, Croacia, República Checa, Ganador Play off C

E: España, Polonia, Suecia, Ganador Play off B

F: Alemania, Francia, Portugal, Ganador Play off A

