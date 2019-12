Chepo de la Torre planea fuerte sacudida en el Toluca

José Manuel de la Torre fue presentado como nuevo técnico del equipo de Toluca, equipo donde aseguró que habrá cambios para revertir el camino y recuperar la grandeza de este equipo.

“Las sacudidas siempre tiran hojas muertas por sí solas, eso es una parte importante por dónde empezar, es una decisión unánime en la institución, veremos qué es lo más apropiado”.

De la Torre manifestó que el objetivo es armar un equipo unido, que anteponga el interés colectivo por encima del individual y que quien no esté dispuesto a hacerlo, será complicado que sea tomado en cuenta.

“Es una situación muy difícil, sí, pero hay que trabajar y dejar a un lado los chismes y tonterías, este club está tratando de trabajar sanamente y las hojas que tengan que caer van a caer, mientras haya el apoyo de allá arriba se van a tener que ir los que tengan que irse”, estableció.

José Manuel Torre presentó a su Cuerpo Técnico esta tarde con los medios de comunicación.

El nuevo estratega aceptó que este 2019 fue muy malo para los Diablos Rojos, que fueron incapaces de calificar a la Liguilla, pese a la inversión que se realizó para reforzar al equipo.

“Es un año para el olvido, todos lo sabemos, todos estamos convencidos de que si no estamos todos juntos y si no caminamos de la mano todos no vamos a salir de este bache, hay algo que se llama trabajo y humildad, todos tenemos que poner de nuestra parte”, apuntó.

Así mismo, el “Chepo” aceptó que su regreso al cuadro “escarlata” es algo muy especial para él, porque es un equipo con el que ha alcanzado sus máximo logros.

Nuestro director técnico José Manuel de la Torre, recordó los títulos obtenidos con nuestros Diablos. Apertura 2008

Bicentenario 2010

Indudablemente me siento como en casa, los tres títulos en mi carrera los he celebrado en Toluca. El equipo es un equipo grande y eso es muy atractivo, con esta calidad, humana, profesional”, sentenció.

José Manuel de la Torre fue el último técnico que le dio un título a este equipo, algo que logró en el Torneo Bicentenario 2010 de la Liga MX al derrotar a Santos Laguna.

El cuerpo técnico del nuevo estratega del cuadro mexiquense está conformado por Carlos García, Juan Guzmán, Jesús Rodríguez y Alex Domínguez.