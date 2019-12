Fidel Kuri amenaza con atacar si desafilian al Veracruz

Fidel Kuri, propietario del Veracruz, admite que no es una "blanca palomita" y amenazó que se defenderá ante la posible desafiliación del club, mañana en la Asamblea de Dueños en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Suiza acuña monedas con el rostro de Roger Federer

Quedan definidas fechas y horarios de las semifinales de la Liga Mx

"La mafia es la mafia, cuando quieren pegarle a alguien le pegan, la batalla empieza mañana si el club es desafiliado", respondió el directivo, en entrevista con Radio Centro Deportes.

Al reiterar el cuestionamiento de si la FMF le advirtió de la desafiliación, por los diversos adeudos económicos con sus jugadores, y si considera que el ente rector del balompié nacional busca apartarlo, Kuri Grajales dijo que "no me retracto de nada de lo que he opinado, mañana me pueden desafiliar. De entrada, estoy violando estatutos por estar en el programa (dando entrevista), pero ellos (la Asamblea) están violando estatutos, porque cuando hay una asamblea deben avisar cinco días hábiles de anticipación".

En caso de que la FMF le confirme dicha acción, el dueño de los Tiburones Rojos estará preparado y atacará con documentos y acciones legales que podrían embarrar a otros clubes, advirtió Fidel durante su gira con algunos medios, para tratar de limpiar su imagen, como lo adelantó El Universal Deportes.

"Nadie me defiende, yo pongo mi dinero, no tengo empresas grandes detrás. Trabajadores, en 2014, usaron mis cuentas y desde ese momento están bloqueadas las cuentas, la batalla empieza mañana con la desafiliación.

"No soy una blanca palomita, tomo mi responsabilidad, pagaron justos por pecadores… Los jugadores fueron los que pagaron y me disculpo por quienes afecté. Sólo puedo adelantar que hay una investigación penal por la Fiscalía (de Veracruz), se van a ventilar muchas cosas, esa puerta está abierta y por ahí nos vamos a meter, porque el piso no está parejo y debe estarlo para todos".

Sobre cómo vislumbra su visita a las oficinas de la FMF, en Toluca, Kuri se mostró molesto, porque no le han hecho llegar la orden de temas a discutir en la Asamblea de Dueños.

"Mañana voy, tengo la invitación a presentarme. Ya veremos mañana, pero no mandan la orden del día, llevo meses pidiendo las actas de la asamblea a Yon de Luisa (presidente de la FMF) y no me las han querido dar. Soy dueño y puedo pedirlo. Ya saldrá a relucir todo en su momento".

Finalmente, el propietario del Veracruz y ex diputado federal, negó los rumores de un chantaje contra federativos y otros duelos de clubes, pero sí acusó que las deudas de la anterior administración lo persiguen.