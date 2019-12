Hijos de Messi le roban protagonismo a su papá en el Balón de Oro

Lionel Messi recibió su sexto Balón de Oro y estuvo acompañado de su familia y como ya se ha convertido en una costumbre sus hijos se robaron el show.

Thiago y Mateo acudieron a París, Francia, para apoyar a su papá y desde la alfombra roja llamaron la atención; sin embargo, acapararon las miradas en el momento en que Messi fue declarado el ganador del trofeo que otorga la revista France Football al mejor jugador del mundo.

En cuanto Didier Drogba nombró a la Pulga, Thiago y Mateo se abrazaron de felicidad mientras Antonella sonreía.

Esto no fue suficiente para Mateo, quien fue captado por las cámaras casi saltando en su lugar mientras agrada del brazo a uno de sus primos, que los acompaño a la premiación.

Mateo Messi's reaction to his dad winning the Ballon D'Or. 🤣🤣😍 pic.twitter.com/LXPK8YMhQ0

— Football Paparazzi (@FutbalPaparazzi) December 2, 2019