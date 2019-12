Lionel Messi, seis veces Balón de Oro

La ceremonia de premiación del Balón de Oro estuvo llena de grandes momentos, sin embargo, una vez más, Lionel Messi robó todos los reflectores tras convertirse en ganador del premio por sexta ocasión en su carrera y de esta manera ser el máximo ganador en solitario, pues superó la paridad con Cristiano Ronaldo, jugador con quien estaba empatado con cinco galardones y con quien se habían repartido las últimas 14 entregas de este premio.

La ceremonia también tuvo lugar para reconocer por primera vez al mejor guardameta del año. Siendo Alisson Becker el ganador del primer Trofeo Yashin en la historia. Además, Megan Rapinoe culminó un gran año tras ser nombrada la mejor jugadora. Asimismo, el joven holandés Mathijs De Ligt se quedó con el Trofeo Kopa, el cual reconoce al mejor jugador menor a 21 años de edad, superando a Joao Felix y Jadon Sancho.

Didier Drogba, leyenda del Chelsea, fue el encargado de anunciar a Lionel Messi como ganador de su sexto Balón de Oro, el cual fue entregado por Luka Modric, mediocampista del Real Madrid y quien había sido reconocido con este trofeo apenas hace un año, siendo el único capaz de romper la eterna disputa entre el argentino y Cristiano Ronaldo.

