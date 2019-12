EN VIVO: Balón de Oro 2019, ceremonia de premiación

Lio Messi suma su sexto Balón de Oro

LIONEL MESSI ES EL GANADOR DEL BALÓN DE ORO

LLEGÓ EL MOMENTO DE ANUNCIAR AL GANADOR

Sadio Mané, Virgil Van Dijk, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo definirán al ganador del balón de Oro.

Mohamed Salah es el quinto puesto entre los finalistas.

Kylian Mbappé queda en sexto lugar.

Alisson es el séptimo en el Ranking de France Football

Lucy Bronze y Alex Morgan quedaron por detrás de Rapinoe en las votaciones.

La jugadora estadounidense manda un emotivo mensaje de agradecimiento por ser reconocida como la mejor jugadora del mundo.

Megan Rapinoe gana el Balón de Oro femenil, pero no pudo asistir a la premiación.

AHORA SE ENTREGARÁ EL PREMIO DEL BALÓN DE ORO FEMENIL

Histórico ganador del primer trofeo Yashin.

Alisson es el ganador del trofeo Yashin

El guardameta del Liverpool cerró un 2019 perfecto. / Foto: AP

Ter Steguen, Alisson, Kepa, Szcezny, Handanovic, Onana, Obalak, Ederson y Neuer son los nominados.

Robert Lewandowski entregará el trofeo Yashin

Se proyecta un video en honor a Lev Yashin

Llegó el momento de hacer entrega al premio del mejor portero

Robert Lewandowski es considerado el octavo mejor jugador del mundo.

El portugués Bernardo Silva es noveno en el Ranking de France Football.

Mahrez queda en la décima posición del Balón de Oro.

Jadon Sancho quedó en segundo lugar en las votaciones, mientras que Joao Felix se queda con el tercer lugar.

El holandés recibe el premio de manos de Mbappé.

MATHIJS DE LIGT ES EL MEJOR JUGADOR JOVEN DEL AÑO.

Joao Felix, Jadon Sancho, Kai Havertz, Vinicius Jr y Mathijs de Ligt son los favoritos

Llegó el momento de anunciar al ganador del Premio Kopa

Sam Kerr, Kylian Mbappé y Luka Modric hacen su aparición en el escenario, siendo los últimos ganadores al Balón de oro varonil y femenil y al Premio Kopa.

Un video de introducción es presentado con los 10 finalistas de esta edición del Balón de Oro.

Comienza la ceremonia, Didier Drogba es uno de los anfitriones del evento.

La ceremonia está por comenzar y los futbolistas ya toman su lugar dentro del recinto.

Así fue la llegada del trofeo que se entregará en pocos minutos

Kylian Mbappé también se hace presente a pesar de no ser considerado uno de los grandes candidatos para quedaese con el Balón de Oro.

Parte del plantel femenil del Olympique de Lyon también se hace presente

Antoine Griezmann llegó junto a Lionel Messi

Lionel Messi y su familia ya se encuentran en el Teatro Chatelet para la ceremonia del Balón de Oro.

El último premio individual del año se entregará este lunes, en donde 30 futbolistas compiten por ser reconocidos como el mejor jugador de 2019. Anteriormente, Lionel Messi se hizo acreedor al premio The Best, entregado por la FIFA. Ahora, en esta entrega realizada por la revista France Football, se espera que el argentino sea quien repita como ganador y sume su sexto Balón de Oro a sus vitrinas.

El Teatro Chatelet de París, será el escenario en donde múltiples personalidades del mundo del futbol se reunirán para esta ceremonia, la cual comenzará en punto de las 13:30 horas de México. Además, cabe señalar que también se entregarán premios como el trofeo Kopa, que acredita al mejor futbolista juvenil, además de trofeo Lev Yashin, el cual reconocerá al mejor guardameta del mundo y también conoceremos a la mejor jugadora.

De acuerdo con diversos reportes, Luka Modric (ganador de la última edición) será el encargado de entregar el Balón de Oro al nuevo ganador de esta edición.

