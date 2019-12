Diego Lainez cree que se vio bien durante el triunfo del Betis

Diego Lainez, futbolista mexicano que milita en el Betis, volvió a jugar de titular con su equipo después de 10 meses contra Athletic de Bilbao, donde participó hasta el minuto 73 y salió ovacionado por los aficionados que se dieron cita en el estadio Benito Villamarín.

"Es algo que llevo esperando hace mucho tiempo en el que vengo trabajando; me dio gusto que el equipo sacara la victoria y eso es algo que me pone muy feliz", compartió.

Respecto a su inactividad en el cuadro andaluz, el ex americanista pensó que estaría fuera de ritmo; sin embargo, tuvo una buena actuación además de saberse con el respaldo de compañeros y entrenador.

"Me sentí muy bien a pesar de no tener tantos minutos; me vi bien durante el partido y me han dado la confianza mis compañeros como siempre y así es más fácil", compartió.

Por último, admitió que no ha sido nada fácil volver después de la lesión que sufrió en la pretemporada, la cual no le ha permitido contar con regularidad en el equipo que también cuenta con el mexicano Andrés Guardado entre sus filas.

"No he dejado de trabajar desde que iniciamos la pre temporada que tuve una lesión, después me recuperé y seguí trabajando como un loco para tener esta oportunidad para siempre estar al servicio del equipo", sentenció.

Tras la victoria por 3-2 sobre los Leones, el conjunto verdiblanco alcanzó 22 unidades y ahora se colocan en el puesto 11 de la tabla en La Liga de España.