VIDEO: Tremendo golpe deja a peleador de UFC sin parte del labio

Una vez más la UFC nos demostró que es un deporte en el que únicamente los más fuertes física y mentalmente son aptos para competir arriba de los octágonos. Pues este sábado, en el combate estelar de los pesos pesados, el holandés Alistair Overeem sufrió una impactante lesión que requerirá de varias puntadas.

Corrían los últimos segundos del quinto round en la pelea ante Jairzinho Rozenstriuk, cuando el originario de Surinam le propinó al neerlandés un tremendo derechazo directo al rostro, mismo que lo mandó a la lona y que ocasionó un profundo corte en el labio superior de Overeem.

Instantes después de la pelea, a través de sus redes sociales, Alistair Overeem confirmó con cierto humor que se encontraba recibiendo puntada en el labio, además criticó la decisión del juez de parar el combate.

“Recibiendo puntadas, el labio no se ve tan sexy en este momento. Pararon el combate muy rápido si me preguntan a mí, pero espero hayan disfrutado la pelea”, expresó.

Getting stitched up. Lip not to sexy at the moment.. a little bit a fast stoppage if u ask me – but hope u guys enjoyed the fight 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽😌

— Alistair Overeem (@Alistairovereem) December 8, 2019