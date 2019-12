¿Nuevo Spy Gate en los Pats? NFL investiga a New England por posible espionaje

Tal y como sucedió algunos años atrás, el escándalo del ‘Spy Gate’ vuelve a dar de qué hablar en el entorno de Nueva Inglaterra. De acuerdo con Zac Taylor, head coach de los Bengals el equipo de Bill Bellichick tuvo un infiltrado en el encuentro entre Cincinnati y los Browns de Cleveland, quien grabó ciertos aspectos.

Curiosamente esto ocurre una semana antes de que Nueva Inglaterra se enfrente al peor equipo de la temporada. Pues los Bengals no han ganado un solo partido en lo que va de la temporada.

Es por ello que la NFL abrió una investigación en contra del equipo de Nueva Inglaterra por esta situación. Asimismo Adam Shefter de ESPN reportó que un oficial de los Bengals vio a un miembro del equipo de video portando una playera de los ‘Pats’ y alertó a la liga, por lo que la NFL confiscó el video para la investigación.

Bengals coach Zac Taylor said Monday that the NFL is investigating whether the Patriots were videotaping in the press box Sunday's game against the Browns. https://t.co/9k1Acd3tYA

An official for the Bengals, who were playing at Cleveland Sunday, saw a member of the video crew wearing a Patriots’ shirt and alerted the league, which confiscated the video, according to the source. NFL has video; Patriots say video is a press-box feature of the advance scout.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) December 9, 2019