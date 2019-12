VIDEO: Pedro Gallese pide perdón a su esposa por infidelidad… ¡en plena entrevista!

El guardameta peruano, Pedro Gallese, continúa en el ojo del huracán, luego de la infidelidad a su esposa, la cual se hizo pública en días pasados, y de la cual está arrepentido, así lo dejó ver durante una entrevista realizada.

El ex portero del Veracruz, aprovechó el espacio con los medios de comunicación para mandarle un mensaje a su esposa, Claudia Díaz, reconociendo su error y ofreciéndole una oportunidad para demostrarle lo arrepentido que está, además de dedicarle el triunfo del Alianza Lima con el que sellaron su boleto a la final del torneo nacional.

"Le dedico el triunfo a mi señora. Sé que está pasando por momentos difíciles, por los errores que he tenido. Pero lo único que quisiera es que me de una oportunidad. Es de lo más difícil que me ha tocado, siento que puedo perder a mi familia y solamente quisiera recuperarla", expresó el arquero mundialista en Rusia 2018.

Añadiendo: "Solo me queda decirte, Claudia, que me perdones, sé que tuve un error muy grande y solamente te pido una oportunidad para recuperarte, para poder recuperar tu confianza y a mi familia", concluyó.

