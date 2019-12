Barcelona nuevamente busca a Carlos Vela

El interés volvió. Barcelona nuevamente busca al atacante mexicano Carlos Vela, luego de la gran temporada que tuvo en la MLS con Los Angeles FC en este 2019.

Jonathan dos Santos, amigo de Vela, reveló durante una entrevista a W Radio de Colombia, que su compatriota tiene una propuesta del conjunto catalán, aunque desconoce si la aceptará, pues él se encuentra contento con LAFC.

Te puede interesar: Inauguran primera tienda oficial de la NBA en Ciudad de México

"Estoy de vacaciones, no he podido hablar con él, tampoco lo quiero molestar, pero tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que vaya a hacer, sinceramente él está muy contento en Los Angeles, en su equipo", reveló el elemento del Galaxy.

Añadiendo: "Ha hecho una temporada espectacular. Todo lo que sea mejor para él, yo estaré feliz. Es una oportunidad única que el Barcelona te esté buscando, es el mejor equipo del mundo y ojalá que como mexicano se le pueda dar".

Es importante mencionar que el interés de la escuadra española por Carlos Vela no es novedad, pues a inicio de temporada, estuvo cerca de firmar con el Barça, debido a la gran cantidad de lesionados que tuvo, negociación que se cayó, pero que buscarán retomar, y es que la posible salida de Ousmane Dembelé, abriría aún más las puertas.

TE RECOMENDAMOS