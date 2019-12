Surf de los Juegos Olímpicos de París 2024 sería en Tahití

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2024 en París quieren montar las competencias de surf a 15 mil kilómetros de distancia, en la isla de Tahití en el Pacífico.

Chivas no teme que América gane la 14

Layún es trolleado por Casillas tras recibir misterioso mensaje

París 2024 anunció el jueves en su cuenta de Twitter que seleccionaron la localidad de Teahupo'o, en la costa suroeste de la isla de la Polinesia francesa. El tuit fue acompañado con una imagen de las olas majestuosas que han hecho famosa a Teahupo'o.

La decisión de montar el surf en la isla aún necesita el aval del Comité Olímpico Internacional.

Los Juegos de Verano de 2024 se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto, 100 años después que París fue anfitriona por última vez.

One of the most beautiful wave in the world for the most spectacular Games! Paris 2024 chooses Teahupo’o in Tahiti to host surfing Olympic ! Next step : CIO approval ! #RoadtoParis2024 pic.twitter.com/zGDMEkMRe3

— Paris 2024 (@Paris2024) December 12, 2019