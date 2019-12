VIDEO: Cortan pierna de jugador de hockey sobre hielo durante partido

Tucker Tynan protagonizó una de las imágenes más fuertes en el mundo del deporte. El portero de los Niagara IceDogs sufrió una severa cortada en su pierna, durante el duelo ante London Knighhts de la Liga de Hockey Ontario.

Te puede interesar: Moisés Muñoz trató de 'mentiroso' a Ricardo Peláez

Fue durante una jugada, cuando Tynan tuvo un choque con uno de los jugadores rivales, que sin intención alguna, le clavó el patín en una de sus piernas, dejándolo con una herida grave y bastante aparatosa, pues llenó de sangré gran parte de la pista de hielo.

*Warning: This video isn't for the fainthearted*

During the OHL game between the Niagara IceDogs and the London Knights, Niagara goaltender Tucker Tynan went down after being severely cut in the leg by a skate. The game was postponed and Tynan is thankfully in a stable condition pic.twitter.com/YD2thQMZaA

— Chasing The Puck (@CTPHockey) December 13, 2019