Giants despide a jugador por llamar a aficionado 'retrasado'

Janoris Jenkins no la ha pasado nada bien durante los últimos días, pues ha sido altamente criticado por los seguidores de los New York Giants, ya que consideran que sus números no han sido determinantes para los resultados en equipo.

Ante ello, el esquinero estadounidense respondió una crítica en Twitter, llamando a un aficionado "retrasado", palabras que levantaron la polémica, y el equipo decidió despedirlo, ya que consideraron inapropiado su comportamiento.

"Esta fue una decisión organizativa. Desde la propiedad, hasta la generencia y nuestras operaciones de futbol. Sentimos que era lo mejor para la franquicia y el jugador. Obviamente, lo que sucedió esta semana, y la negativa a reconocer el lenguaje inapropiado y ofensivo, fue el factor determinante", informaron mediante un comunicado emitido en su portal web.

The Giants have waived/injured CB Janoris Jenkins#NYGiants | @primepoint — New York Giants (@Giants) December 13, 2019

Jenkins únicamente agradeció a la franquicia por la oportunidad. "¡¡¡Gracias!!! Fue una bendición", fueron las palabras que escribió a través de su cuenta de Instagram.

