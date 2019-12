'Hazte un favor y deja de hacer el ridículo': explotan contra Xavi por opinión de Catar

Xavi Hernández, actual entrenador del Al Saad, señaló a Catar como un buen país para vivir, por lo que los usuarios en redes sociales criticaron al ex jugador entre ellos, el mensaje que más resonó fue el del waterpolista español Víctor Gutiérrez.

TE RECOMENDAMOS Desde el Tri Sub-17 hasta Andy Ruiz, el deporte mexicano más buscado en Google

El ex mediocampista del FC Barcelona, en una entrevista con Diario Marca, declaró que “Qatar nos ha dado todo, es un país muy fácil para vivir, muy cómodo, acogedor y seguro” a lo que Gutierrez arremetió:

“Quizás tenga algo que ver que seas un hombre, blanco, heterosexual y millonario, Xavi. Qatar es un país absolutista en el que la homosexualidad, por ejemplo, está castigada con la cárcel. Hazte un favor y deja de hacer el ridículo cada vez que te ponen un micrófono delante", escribió Gutiérrez, quien es seleccionado nacional de Waterpolo y en 2016 hizo pública su homosexualidad.

TE RECOMENDAMOS Sobreviviente de la tragedia aérea del Chapecoense, anuncia su retiro del futbol

Posteriormente, en otro tuit señaló: “Nadie critica que haya ido allí en busca de un retiro dorado. Después de una brillante carrera, se merece la mejor de las jubilaciones. Ok. Pero al menos ten la decencia de no alabar un sistema que no respeta los DDHH. Llévate la pasta, pero no nos vendas la moto, querido Xavi”.

El debate comenzó con los usuarios de Twitter, desde algunos que aplaudieron Gutiérrez, mientras que otros criticaron el mensaje publicado por el waterpolista.

Víctor Gutiérrez ha sido subcampeón de Europa sub 18, subcampeón del mundo sub 20, y ha sido el máximo goleador de la División de Honor española las temporadas 2016/17 y 2017/18. Ha sido internacional en numerosas ocasiones, más de 70, con la Selección de waterpolo de España.

Por su parte Xavi Hernández junto al Al Saad enfrentarán éste sábado al Monterrey en los cuartos de final del Mundial de Clubes, que se realiza en Catar.

TE RECOMENDAMOS La reacción de Belinda al recordar a Giovani dos Santos

Nadie critica que haya ido allí en busca de un retiro dorado. Después de una brillante carrera, se merece la mejor de las jubilaciones. Ok. Pero al menos ten la decencia de no alabar un sistema que no respeta los DDHH. Llévate la pasta, pero no nos vendas la moto, querido Xavi — Victor Gutierrez (@victorg91) December 11, 2019