Técnico y jugador del Atlante salvan a hombre de ahogarse

El entrenador del Atlante Alex Diego y el jugador uruguayo Kevin Ramírez arriesgaron sus vidas y salvaron a un hombre que se encontraba en peligro de ahogarse.

Durante la pretemporada que realizaban los potros de hierro en las playas de Cancún, en Quintana Roo, alrededor las 7:30 de la mañana, el equipo se encontraba en su sesión matutina, trabajo de playa, cuando en un descanso comenzaron a oír gritos de auxilio, comenzaron a buscar qué pasaba y se dieron cuenta que había un chavo metido muy adentro en el mar, de acuerdo al relato de Manuel Velarde, presidente ejecutivo de Atlante.

En ese momento el entrenador Alex Diego y Ramírez "se metieron al mar para rescatarlo. Están cerca de 400 metros mar adentro, fue una acción heroica, sin pensar lo hicieron y todo salió bien”.

De acuerdo a una entrevista con ESPN, el entrenador señaló que no podía dejar a ese hombre ahí, pero que no era muy seguro lanzarse al agua sin preparación.

"La realidad de lo que pasaba por mi cabeza es que no podía quedarme sin hacer nada, es una realidad. Tenía que meterme ahí porque la conciencia no me iba a dejar tranquilo si esa persona se ahogaba.

Pensamos en aventarnos a la brava, sin nada, pero lo pensé bien y hubiera sido muy equivocado porque aventarse así, sin preparación en el mar, hubiera sido malo. Ya teniendo los salvavidas no lo pensamos y fue el impulso de ayudar a la persona que se estaba ahogando”, reconoció.

El muchacho fue rescatado ya que llevaba más de 30 minutos tratando de nadar hacia la orilla.

“Qué bueno que el señor está con su familia y se tiene que hacer conciencia que muchos podemos vivir situaciones similares y debemos saber reaccionar”, señaló.