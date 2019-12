Carrera del Gran Premio de Alemania es la mejor de la temporada 2019 de F1

La carrera del Gran Premio de Alemania fue elegida como la mejor de la Temporada 2019 de la Fórmula 1, misma que se desarrolló el pasado 28 de julio en el Circuito de Hockenheim.

Más de 13 mil fanáticos a la máxima categoría del deporte motor eligieron dicha competencia como la mejor del año, la cual ganó el holandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull.

Thank you for all your votes 🙏 #F1https://t.co/ideUG7AMlH

— Formula 1 (@F1) December 19, 2019