En Cruz Azul no se arrepienten de no contratar a Mohamed

Alfredo Álvarez Cuevas, vicepresidente de Cruz Azul, hablo acerca del éxito que está viviendo Antonio Mohamed con Monterrey y quien fuera en su momento una carta fuerte para sustituir a Pedro Caixinha en el cuadro celeste, dijo que no se arrepiente de que el “Turco” no esté en la Máquina.

“No, me adelanté, quizá me vi precipitado, pero no (se arrepiente). Dante creo que tiene las características, es una gente que ha surgido de la institución, con éxito en otras organizaciones y plena confianza para lograr los resultados que todo el mundo estamos esperando”.

Además informó que un mediocampista y un delantero son las posiciones que buscarán reforzar rumbo al inicio del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“Son dos posiciones que desde luego se discutirán, ya se habló con algunos de los candidatos para que se puedan incorporar a solicitud del señor Robert Dante Siboldi”, dijo el directivo a los medios.

En espera de comprensión de los aficionados para que se concreten esos refuerzos, luego de prácticamente tener amarrados a Sebastián Jurado y al uruguayo Pablo Cepellini, dijo que un mediocampista y un delantero serían los otros dos.

“Tuvimos la lesión de Yoshimar (Yotún) que tenemos que cubrir, por razón lógica esa es una posición, y algo que finalmente todo club necesita, porque el objetivo de un equipo para aspirar a ser campeón es meter goles, entonces necesitaríamos un delantero”, indicó.

De la llegada de Sebastián Jurado, dijo que sólo el tiempo dirá cuándo será titular en el equipo, pero que es un claro relevo generacional para Jesús Corona, el joven de 22 años de quien esperan pueda ser un jugador de época.

“A Jurado ya lo habíamos observado como una lógica sucesión, por decirlo así, o sustitución para Corona, creo que él en este tiempo con ‘Chuy’ podrá adquirir la experiencia y capacidad para convertirse, espero, en un jugador de época en el Cruz Azul”.

