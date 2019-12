Diego Lainez no saldrá del Betis, así lo confirmó 'Rubi'

Todo parece indicar que el panorama para Diego Lainez en el conjunto del Betis va cambiando poco a poco. Y es que de no ser tomado en cuenta por 'Rubi' estratega verdiblanco, el mismo técnico español afirmó tras el triunfo ante el Antoniano, que no se plantea la salida del delantero azteca.

A pesar de que diversos reportes en España indicaban que el canterano americanista podría salir del conjunto verdiblanco en este mercado invernal, el técnico 'Rubi' cerró la puerta a una posible salida de Lainez, pues considera que poco a poco ha ido adaptándose al club, a tal grado de convertirse en un jugador importante.

"Estoy contento con Diego. Se ve en los entrenamientos que está creciendo. Jugadores de su potencial tienen una capacidad de crecer importante, y si lo refrenda en los partidos, mejor para el equipo. En ningún momento me he planteado su salida, otra cosa es el interés económico que el club pueda tener en que salga, aunque no creo. Son tres partidos seguidos en los que ha ayudado muchísimo", explicó el estratega español.

El próximo domingo el Betis enfrentará al Atlético de Madrid de Héctor Herrera en el que podría ser el quinto encuentro consecutivo en el que Diego Lainez obtenga minutos.

