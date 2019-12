'Mi hijo no es futbolista por culpa del racismo': Yayá Touré

Pese a ser el deporte más popular a nivel mundial, el futbol también tiene una serie de problemáticas. El racismo, es una de ellas. Y para muestra son las declaraciones del ex futbolista del Barcelona y Manchester City, Yayá Touré, quien aseguró que no dejará ser futbolista a su hijo, para que no sufra de racismo.

Te puede interesar: 'Chiquita' González le pide el título de liga al América

"Mi hijo no es futbolista por culpa del racismo. Soy sensible al respecto, porque es algo que me duele todo el tiempo", expresó el marfileño a L'Equipe.

"Mi hijo quiere jugar futbol y quiere convertirse en futbolista, pero le dije: 'No, no puedes hacer eso'. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar. ¿Por qué? Por estas cosas", añadió el tres veces mundialista.

Yayá reconoció que tiene una gran preocupación por los casos de racismo que se han dado en el balompié, asegurando que será difícil de quitarlo. "Va a seguir. Solo tienes que entenderlo. Hace tres meses estuve en una conferencia y había algunas personas de la federación en Italia que acababan de hablar de ello. Hablé con ellos y de qué hacer a veces con Lukaku o con algunos de los jugadores a los que no les gusta".

El último caso de racismo dentro del mundo del futbol se dio con el elemento del Inter de Milán, Romelu Lukaku, quien fue discriminado por un periodista, luego de que este aseguró que la "única manera de frenarlo, era diciéndole que había diez plátanos que se podía comer".

TE RECOMENDAMOS