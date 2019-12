Fallece el luchador Mr. Niebla

El mundo de la lucha libre se cimbró este 23 de diciembre con el anuncio de la muerte de Mr. Niebla, a los 46 años de edad.

TE RECOMENDAMOS Cinta de Oro presume nueva máscara en honor al América

El luchador enmascarado se encontraba hospitalizado debido a una infección sanguínea que lo venía aquejando desde hace meses.

Varios elementos de la lucha libre confirmaron la lamentable noticia.

Niebla ha trabajado para el CMLL desde principios de la década de 1990 a 2007. De 2007 a 2008, el Mr. Niebla trabajó para Triple A desde el 2007 hasta el 2008.

En su palmarés cuenta con el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL (1 vez), el Campeonato Mundial en Parejas del CMLL (1 vez) con Shocker y el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL (2 veces). Además desemascaró a Shocker, a Mr Niebla (Naucalpan), MS-I, Bestia Negra y Popitekus.

Mr. Niebla era integrante de “La Peste Negra” y en diversas ocasiones hizo equipo con el Negro Casas y El Felino, era uno de los luchadores más destacados de la Lucha Libre Mexicana, peleó a lo largo de la República Mexicana y hasta tuvo la oportunidad de combatir en Japón.

Sad to hear about the passing of one of Lucha Libre's absolute legends, Mr Niebla! Thank you for always making me laugh with your dirty jokes and being my friend It was an honor to share the ring with you! Rest In Peace Señor 😢 #RipMrNiebla #QEPDMrNiebla pic.twitter.com/suMSDFhgXe

— Sam Adonis (@RealSamAdonis) December 23, 2019