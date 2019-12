Mundo de la lucha libre le dedica emotivos mensajes de despedida a Mr. Niebla

Una de las tristes noticias en el mundo de la lucha libre se confirmó la tarde de este lunes con el fallecimiento de Mr. Niebla, quien murió a causa de una infección sanguinea a los 46 años de edad. Suceso que ha impactado a todo el mundo del pancracio mexicano, así como del deporte en general.

Tras el anuncio oficial por parte del CMLL, un gran número de mensajes en redes sociales por parte de amigos, compañeros, rivales, aficionados y más comenzaron a hacerse presentes en dedicatoria al Rey del Guaguanco.

Figuras como Sin Cara, Sam Adonis, la misma AAA, Rush, el Hijo del Santo, entre otros grandes profesionales del mundo de la lucha libre lamentaron la triste noticia y en sus respectivas cuentas de Twitter le dedicaron emotivos mensajes a uno de los rudos más imponentes y emblemáticos en este deporte.

Sad to hear about the passing of one of Lucha Libre's absolute legends, Mr Niebla! Thank you for always making me laugh with your dirty jokes and being my friend It was an honor to share the ring with you! Rest In Peace Señor 😢 #RipMrNiebla #QEPDMrNiebla pic.twitter.com/suMSDFhgXe

— Sam Adonis (@RealSamAdonis) December 23, 2019