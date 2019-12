Estrenarán documental sobre el suicidio de Aaron Hernández en prisión

Dos años después de su muerte en prisión, Aaron Hernández sigue siendo recordado como una de las figuras de la NFL y es por ello que el próximo 15 de enero, la plataforma de streaming Netflix lanzará un documental titulado ‘Killer Inside: The Mind of Aaron Hernández’, el cual hablará sobre cómo el ex ala cerrada de los New England Patriots se quitó la vida en prisión.

Netflix has a new documentary coming out about Aaron Hernandez. Would you watch it?? pic.twitter.com/Xl7QjMYMYu — Everyday Fantasy Football (@EverydayFFB) December 20, 2019

Aaron Hernández fue acusado del asesinato de Daniel de Abreu y Safiro Furtado en 2012 tras un conflicto al interior de un bar, por lo que previamente fue dictaminado con cadena perpetua. Sin embargo, días antes de su suicidio, el ex jugador de los ‘Pats’ fue absuelto de dichos cargos, aunque aún mantenía otra condena por el asesinato de Odin Lloyd, jugador semiprofesional de futbol americano, por lo que decidió quitarse la vida ahorcándose con una sábana al interior de su celda.

Tras las investigaciones sobre su muerte, los médicos identificaron que Hernández sufría de encefalopatía traumática crónica avanzada, la cual se caracteriza por ser una enfermedad degenerativa del cerebro, misma que estaba vinculada con las múltiples conmociones cerebrales a las que los jugadores de la NFL están expuestos semana a semana.

El productor del documental, Terry Leonard, aseguró que el filme tendrá evidencias sobre los motivos que llevaron a Hernández a suicidarse, tales como cartas, llamadas telefónicas y momentos clave que llevaron al ex tight end (ala cerrada) a atentar contra su vida en 2017.

