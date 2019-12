David Faitelson regalará dólares a quien no le recuerde golpe de 'Cuau'

Existen acontecimientos en el gremio futbolístico imposibles de olvidar, uno de ellos se dio el 8 de marzo de 2003, cuando Cuauhtémoc Blanco le propinó un golpe al periodista David Faitelson desde los vestidores del Estadio Luis Pirata Fuente, luego de un partido entre Veracruz y América.

Y desde entonces, el reconocido periodista deportivo, recibe burlas de todos lados. No hay publicación, en la que usuarios no le recuerden aquel famoso golpe. Por ello, Faitelson realizó una peculiar oferta en su cuenta de Twitter, para aquellos que no le mencionen más, dicho acontecimiento.

"Muchas felicidades para todos mis seguidores. Aprecio muchísimo la interacción que hemos podido lograr y sé que lo haremos mejor en el 2020. Un abrazo para todos. Pd.-A partir del próximo año, ofrezco un dólar por cada mensaje que no me recuerde lo sucedido en Veracruz. Abrazo", publicó.

Dicho tuit causó gracia entre los usuarios. E incluso, entre compañeros de profesión. Tal como sucedió con el comentarista de Azteca Deportes, Christian Martinoli.

