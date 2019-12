Presidente de Pachuca paga adeudos a Veracruz Femenil

Jesús Martínez Patiño se vistió de héroe en esta Navidad. El presidente de Grupo Pachuca, se hizo cargo de los adeudos que tenía el Veracruz con el conjunto femenil, una de las categorías que dejaron en el olvido tras la desafiliación del equipo.

De acuerdo a la información de CANCHA, el empresario se contactó con las jugadoras, para conocer la cantidad que se les debía y, hacerles llegar ese dinero, el cual debió haber sido pagado por Fidel Kuri.

Jesús Martínez solicitó que dicha acción quedara en el anonimato; sin embargo, el plantel jarocho, considero buena idea agradecerle en público.

"Me dio mucho gusto hablar con él. (Jesús Martínez) Es un ángel vestido de ser humano, su calidad humana me impactó muchísimo, me dio gusto que una persona tan importante como él se preocupara por mí, por mis compañeras y todas las situaciones que hemos vivido, estamos conmovidas y agradecidas", dijo Cheyli Almejo, ex integrante del equipo de Veracruz.

Pero eso no fue todo. También Martínez abrió las visorias para que todas las jugadoras del Veracruz, se probaran con Tuzas, en busca de una oportunidad en el balompié femenil, pues tras la desafiliación, se quedaron sin empleo.

