¡Ups, América! Mhoni Vidente predice título de Rayados

Para Mhoni Vidente, no existe tema que no domine. Por ello, habló sobre la final del futbol mexicano, en donde predijo que los Rayados de Monterrey serán los campeones del Apertura 2019, el próximo domingo 29 de diciembre.

Te puede interesar: Los luchadores mexicanos que perdieron la vida en 2019

La colaboradora de Publimetro, habló en exclusiva del tema. Además, también predijo que en 2020, un futbolista mexicano saldrá del clóset.

MONTERREY, CAMPEÓN

"Quiero mucho a los americanistas, yo dije que iban a ganar ante Cruz Azul. No soy americanista soy del Barça. Pero ahora que regresó Antonio Mohamed, es como el amor, tu rompes con el novio, se va, pero si regresa es para casarse. Y ahora que regresa Mohamed, va a tirar a ganar, a quedarse con el campeonato, a eso vino, a quitarse la espinita, solo que no meta a Miguel Layún, hay gente que no debió haber sido futbolista", aseguró la vidente.

FUTBOLISTA SALDRÁ DEL CLÓSET

"Los futbolistas que se bañan entre ellos y se quieren demasiado. Hay un hermano que va a salir del clóset, ya se lo saben”.

TE RECOMENDAMOS