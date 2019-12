VIDEO: Mourinho no oculta su tristeza tras muerte de su perro

En una semana de celebración con la llegada de la navidad, no todo fueron buenas noticias para José Mourinho, que antes del “Boxing Day” mostró su tristeza tras la perdida de un integrante de su familia.

En una entrevista, el entrenador del Tottenham explicó que era una jornada especial para él: “Para ser honesto, han sido días tristes porque mi perra murió y mi perra es mi familia… pero tenemos que seguir adelante”. La frase la pronunció visiblemente conmovido, por lo que los periodistas decidieron dar el pésame y seguir hablando sobre el partido.

La única vez que la mascota del luso fue protagonista de una noticia fue en 2007 cuando se señaló que había ingresado ilegalmente a Reino Unido, cuando Mou dirigía al Chelsea, algo que fue desmentido a los pocos días.

Afortunadamente para el técnico portugués, su equipo le regaló una victoria frente al Brighton 2-1.

