Gary Lineker considera que Jiménez está infravalorado y felicita al Liverpool

El ex futbolista inglés Gary Lineker considera que el atacante Raúl Jiménez es un gran jugador y desde su óptica está infravalorado, ya que no cualquiera puede brillar con goles y asistencias en la Liga Premier.

"No estoy seguro de que Jiménez obtenga los aplausos que merece. Excelente centro delantero. No odies cuando alguien pruebe tu punto. Raúl Jiménez ataca de nuevo”, comentó el campeón goleador de la Copa Mundial México 1986.

Raúl Jiménez fue pieza fundamental para la sorpresiva victoria del cuadro del Wolverhampton ante Manchester City, al acumular 36 goles y 15 asistencias en 66 encuentros en lo que va de 2019.

En un tweet el ex dealntero felicitó anticipadamente al Liverpool por conseguir su primer título de la Premier League.

Congratulations to @LFC on winning their first ever Premier League title.

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 27, 2019