‘Nos dejaron vivos y es lo más peligroso que pudieron hacer’: Guillermo Ochoa

A menos de 24 horas para que el balón ruede en la cancha del Estadio Azteca, el guardameta americanista Guillermo Ochoa aseguró que está ilusionado por volver a disputar una nueva final con la camiseta del América ante un estadio pletórico, escenario que comparó con el duelo que disputó con la Selección Mexicana ante Brasil en el Mundial del 2014.

“Mañana es como jugar una Copa del Mundo, me va a recordar ese día en Brasil, en un estadio lleno, pintado de amarillo y a Monterrey le va a tocar enfrentar a un equipo motivado con categoría, y con jugadores que saben ganar”, expresó el arquero azulcrema en entrevista con TUDN tras el Día de Medios.

Respecto a la desventaja con la que América llega a este partido, Ochoa afirmó que confía en lo que es capaz de hacer la plantilla americanista, haciendo referencia a los anteriores juegos de liguilla en los que han podido remontar. Por lo que considera que el peor error que pudo cometer Rayados es no haber sentenciado el juego a su favor en el juego de ida.

“Monterrey con un jugador más toda una segunda parte no nos hizo mucho daño y no nos llegó demasiado y bueno, nos dejaron vivos y es lo mejor que nos pudo pasar y lo más peligroso para ellos”, agregó el arquero mexicano.

En cuanto a los temas de la condición de la cancha del Azteca, Guillermo Ochoa fue cuestionado sobre ello en el Día de Medios, afirmando que el césped no se encuentra en sus mejores condiciones para el enfrentamiento de este domingo.

“No es posible que en México con los avances que hay en la liga todavía no se tengan canchas correctas a comparación de otros países y no hay que irnos tan lejos a Europa, en Estados Unidos, no puede ser que las canchas y el césped sean mejor que aquí en México con la capacidad económica que existe y eso se tiene que valorar, es una lastima. No es pretexto, pero una final no se puede jugar en una cancha así”, sentenció.

