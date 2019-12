EN VIVO: América vs Monterrey, se define al nuevo campeón de la Liga MX

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue y ésta noche se definirá Rayados y América definiran al nuevo campeón del futbol mexicano en la cancha del Estadio Azteca.

Monterrey llega con una ligera ventaja después de la victoria 2-1 en el Estadio BBVA con un gram gol de Rogelio Funes Mori en los últimos minutos.

Miguel Herrera busca su tercera corona con las Águilas, minetras que Antonio Mohamed busca conseguir su tercer título con tres equipos distintos.

TE RECOMENDAMOS Giovani dos Santos podría emular a Zague con América

Recuerda que el horario de la gran final sufrió cambios, aquí te dejamos todos los detalles

Final entre América y Monterrey cambia de horario El duelo se tenía pactado para las 20:00 horas; sin embargo, dará inicio a las 20:15 horas, tiempo del centro de México

Los aficionados de Monterrey disfrutan de la Ciudad de México antes de llegar al Estadio Azteca

VIDEO: Aficionados de Rayados celebran en Xochimilco previo a la final Los aficionados cantan y beben en las trajineras antes de visitar el Estadio Azteca para la final entre América y Monterrey

📸| La CDMX se pinta de azul y blanco para la #GranFinal del #Apertura2019 Un saludo a todos los #Rayados que están reunidos en la #PreviaRayada ¡La Capital Albiazul! 🤜🏻🤛🏻 ¡JUNTOS! #SíSeHace#ArribaElMonterrey 🔵⚪️ pic.twitter.com/RNTvkxqfy1 — Rayados (@Rayados) December 29, 2019

📸| Seguimos pintando de azul y blanco CDMX con la pasión y la vibra rayada de la mejor Afición.🤠🙌🏻 ¡JUNTOS! #EnLaVidaYEnLaCancha #SíSeHace#ArribaElMonterrey 🔵⚪️ pic.twitter.com/1E46bEqd3U — Rayados (@Rayados) December 29, 2019

A unas horas de que de inicio la final, América presentó a dos refuerzos para el próximo torneo

En el día de la final, América anuncia par de refuerzos El conjunto de Coapa oficializó la llegada de los mexicanos Alonso Escoboza y Luis Fuentes

Recordemos que en caso de empate global al finalizar los 90 minutos, habrá tiempos extras y en caso de que persista el empate, el campeón se definirá en penales.

¡BIENVENIDOS A NUESTRA TRANSMISIÓN!