VIDEO: Así alentó Emilio Azcárraga al América junto a La Monumental

👏 MOMENTAZO | Apenas unos minutos de haber perdido la Gran Final, Emilio Azcárraga se acercó a La Monumental para agradecerles los 120 minutos de apoyo . . Dueño y porra juntos. Alentando hasta en las derrotas. Para ponerse de pie 🦅 . . 🎥 vía @luis_gavi . . #clubamerica #estadioazteca #aguilas #rayados