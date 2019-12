Los Juegos Olímpicos le dan la bienvenida al 2020

El 2020 ya llegó en Asia por lo que los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio le dieron la bienvenida al nuevo año con un video que recuerda que estamos a pocos meses de que se lleve a cabo la justa veraniega.

Los deportistas que nos dejaron en 2019

Carlos Reinoso: "Castillo nunca me pareció una buena contratación para el América"

En la grabación se puede apreciar a Miraitowa y Someity, mascotas oficiales de Tokio 2020, como vuelan por el espacio hasta que llegan al Estadio Olímpico de la capital de Japón.

#Tokyo2020 is coming! 🌏🔜🇯🇵

This is OUR year… 2⃣0⃣2⃣0⃣ pic.twitter.com/EMN7NB52B9

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) December 31, 2019