Seis mil corredores participan en la San Silvestre CDMX 2019

La hidalguense Anabel Vega Arias, obtuvo el bicampeonato, y el mexiquense Óscar Caltenco Abriz triunfaron este martes en la tradicional Carrera de San Silvestre, que se desarrolló sobre 12 kilómetros y reunió a seis mil participantes.

La prueba inició a las 07:00 horas en medio de una temperatura de unos siete grados centígrados, pero eso no enfrió el ánimo y entusiasmo de los participantes por culminar el año con lo que más les gusta hacer: correr.

Anabel Vega Arias recorrió la distancia en 45 minutos y 11 segundos, para mandar al segundo puesto a Beatriz García (46:22) y al tercero a Mariana Ledesma Arévalo (46:40.

Óscar Caltenco Abriz se llevó la victoria con registro de 38 minutos y 29 segundos, al superar a Rodrigo Villegas (39:12) y David Núñez Gómez (41:03).

Participantes de diversas edades intervinieron en la prueba, entre ellos el hidalguense Roque Téllez Ávila, de 72 años de edad, quien compartió que terminar el año activo “solo lo entendemos quienes somos corredores, porque otra persona puede decir que estoy loco, pero esto es: ¡lo máximo!”.

Agregó que concluir el 2019 con plena carrera es lo más espectacular, “terminamos el año haciendo lo que nos gusta y empezamos el año nuevo haciendo lo que nos gusta. Esto es otra cosa”.

Téllez Ávila, quien nació el 18 de noviembre de 1957 en Zempoala, Hidalgo, se inició en las carreras al caminar con su esposa porque fumaba mucho.

“Troté 500 metros y sentí que me ahogaba, y luego me dedicó más y más, le dije adiós al cigarro y ya lleva 25 años que no fumo y ahora siento que esto es vida a través de las carreras de calle”, detalló.

También estuvo entre los miles de participantes Viviana Ramírez Briones, quien nació el 22 de diciembre de 1968 en Mexicali, Baja California y avecindada en la capital del país desde hace 25 años.

“Terminar el año así, es algo increíble. Hacerlo con esta carrera tan hermosa, me fascina; es algo extraordinario. Es una cuestión de vida y estoy muy contenta de participar en ella porque me gusta cerrar los ciclos con algo hermoso, bueno, nutritivo y que me da más energía”, concluyó.