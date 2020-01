Rafael Márquez reconoce que México no tiene el nivel para enfrentar a los grandes

La Selección mexicana históricamente ha sufrido con rivales de gran nivel y en los mundiales no ha sido capaz de acceder al quinto partido, con excepción del organizado en territorio azteca. Esto lo confirma el ex futbolista Rafael Márquez, quien asegura que México no tiene nivel para enfrentar a los grandes equipos del mundo.

“Sabemos que no estamos a un nivel para seguir enfrentando a los grandes. También hay esos destellos que se mostraron ante Alemania. Me preocupa que se tenga que seguir trabajando en México, hay que mejorar a nivel futbolístico, tenemos mucha materia prima y talento; sin embargo, hay que pulirlo todavía mucho más”, declaró el ex capitán del Tricolor en entrevista para Marca Claro.

El Kaiser fue cuestionado sobre si le gusta el Tri bajo las órdenes de Gerardo Tata Martino a lo que señaló que le agrada el trabajo que está haciendo el técnico argentino.

“Sí, me gusta (su trabajo). Lo está haciendo bastante bien, aprovechando la materia prima que hay en México y en Europa. Existe una buena combinación entre gente que tiene mucha experiencia y los jóvenes que cuentan con talento y hambre para estar en selección. Con sus conocimientos, ha ido imponiendo un estilo de futbol en la selección y se le ha visto bastante bien”, dijo.

Acerca de Raúl Jiménez, quien hoy es el referente en el ataque mexicano, Rafa indicó que la Premier League fue perfecta para el ex americanista: “Raúl encajó muy bien en la Premier, por su estilo de juego, es alguien físicamente fuerte y técnicamente hace la diferencia. Eso le ha ayudado mucho a imponerse en esa liga y hacer las cosas bastante bien”.

Por último comentó que Diego Lainez puede tener un gran futuro en el futbol europeo. “Va tomando confianza, adaptándose y eso es muy importante. Ahora empieza a tener minutos y oportunidades. Él tiene una mentalidad muy ganadora y creo que puede tener un gran futuro en Europa”, agregó