Raúl Jiménez y los Wolves caen en primer partido del 2020

El futbol de Inglaterra no para. El atacante mexicano, Raúl Jiménez, y el Wolverhampton, no tuvieron un buen inicio de año, pues en el primer duelo del 2020, cayeron por 2-1 ante el Watford, compromiso correspondiente a la jornada 21 de la Premier League.

Te puede interesar: Amonestan a José Mourinho por espiar táctica de su rival en pleno partido

El futbolista azteca fue titular y disputó los 90 minutos; sin embargo, poco pudo hacer para evitar el descalabro de su equipo, el cual los aleja de puestos europeos.

Los Wolves se vieron poco ofensivos, hecho que sorprendió a más de uno. Y ante dicha oportunidad, el cuadro local no lo desaprovechó. Al minuto 30 Gerard Deulofeu abrió el marcador, ventaja mínima con la que se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, los locales aumentaron su dominio en la pizarra, gracias a la anotación de Abdoulaye Doucouré al 49'. Pedro Neto descontó para el equipo del mexicano, al minuto 60, pero no les alcanzó para igualar el choque.

FT | #WAT 2-1 #WOL

Pedro Neto scores on the hour mark but it's not enough for Wolves who fall to defeat at Vicarage Road. #WATWOL

⏱🐺 pic.twitter.com/c9QPbX4sNo

— Wolves (@Wolves) January 1, 2020