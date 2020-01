Pedro Aquino niega acercamientos con Cruz Azul de cara al Clausura 2020

El mediocampista peruano Pedro Aquino negó acercamientos con Cruz Azul y asegura estar concentrado 100 por ciento con el León, escuadra con la cual quiere ser campeón en el torneo Clausura 2020.

“No he tenido acercamiento con nadie, sí rumores, ahora ya está todo dicho, tengo contrato con León y estoy muy feliz acá”, dijo Aquino en declaraciones a los medios luego del partido amistoso que la “Fiera” se impuso 4-1 a Universidad de Guadalajara.

Ya con la situación aclarada rumbo al próximo certamen, el jugador sudamericano se enfoca en recuperar su nivel en el siguiente certamen y mejor lo hecho en el Apertura 2019, en el que solo disputó cinco partidos como titular, dos completos.

“La idea ahora es salir campeón, me he atrasado muchas cosas por lesiones, ahora estoy al 100 ahora solo pensar en campeonar, que es la idea”, añadió.

Físicamente en óptimas condiciones luego de realizar la pretemporada con el cuadro mexicano, Aquino es consciente que ha quedado a deber, situación que lo motiva para dar lo mejor de sí y ayudar al conjunto “esmeralda” a conquistar el título.

“Creo que le debo mucho a la afición, al club León, espero que este año Dios mediante no pueda tener lesiones, seguir con las ganas y la actitud que siempre he tenido y poder salir campeón, esa es la meta que me estoy poniendo ahora”.

Finalmente, aseguró que ve al equipo comprometido rumbo al torneo por iniciar y a todos sus compañeros con ganas de hacer bien las cosas, “estamos todos aptos para lo que pida ‘Nacho’ (Ignacio Ambriz)”.

León venció 4-1 a Leones Negros para sumar su segunda victoria de la pretemporada, la cual culminará el domingo con un partido ante Celaya y así declararse listo para el inicio del certamen, para la “Fiera” el 11 de enero en su casa ante Querétaro.

