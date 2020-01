VIDEO: Eligen gol de Jiménez el segundo mejor de la década

Raúl Jiménez se ha convertido en todo un ídolo para los aficionados del Wolverhampton, gracias a sus actuaciones dentro de la cancha, que los mantienen en la lucha por los puestos europeos, en la Premier League.

Este cariño por el ariete mexicano se hizo sentir una vez más cuando el portal del club lanzó una encuesta para que los aficionados escogieran los mejores 20 goles de la década (2010-2019), siendo el tanto de Jiménez en contra del Watford en la FA Cup el que quedó en segundo lugar.

La anotación se dio el 7 de abril del 2019 en la derrota del Wolves ante el Watford en las semifinales del torneo más longevo de clubes. El centro de Matt Doherty llegó al área chica, donde lo controló Jiménez y remató con toda la presión de la defensa. La imagen de esa anotación es recordada, además por usar la máscara de Sin Cara en su celebración.

El gol ganador en la encuesta fue el de Raúl Neves, en 2018, en contra del Derby Contry, en el cual, el portugués toma un rebote desde fuera del área, se acomoda con la pierna derecha y con esa misma clava el balón en el ángulo para la emoción de los aficionados presentes en el Molineaux Stadium.

