Jonathan Dos Santos descarta llegar al América

Estos últimos días, el nombre de Jonathan Dos Santos ha sonado como nuevo refuerzo para las Águilas del América como sustituto de Guido Rodríguez, quien se especula que podría salir al Betis, pero el mexicano ha dejado en claro que no tiene previsto llegar al conjunto azulcrema.

En entrevista con Mundo Deportivo, el menor de los Dos Santos, dejó en claro no ha tenido pláticas con ningún directivo de América: “No he hablado con ellos. Claro, como siempre he dicho, desde pequeño tienes sueños, y siempre mi sueño fue jugar en el América, pero estoy viviendo en el presente y ese es que tengo contrato con el Galaxy. Estoy feliz aquí y me quiero quedar aquí por el resto de mi carrera”, indicó.

“Tengo contrato con el club. No creo que el club quiera y yo tampoco quiero, sinceramente”, refirió. “Me gustaría quedarme aquí (en el Galaxy de Los Ángeles) por el resto de mi carrera”, añadió.

Y remató: “Me quedan creo que cinco, seis, o siete años de fútbol. Estoy muy feliz aquí. Mi familia también está feliz aquí cuando vienen a visitarme; estoy muy cerca de ellos, están en México. Hay mucho mexicano, mucho amor, así que es como mi casa”.

Jonathan Dos Santos llegó en 2017 a la MLS en donde ha disputado 66 juegos y ha marcado 6 goles.

