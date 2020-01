VIDEO: Nick Kyrgios rompe en llanto por incendios en Australia

Polémico y grosero, son las facetas más conocidas de Nick Kyrgios; sin embargo, el tenista australiano mostró su lado más humano durante la Copa ATP, al romper en llanto tras hablar de la grave situación por la que atraviesa su país.

"Es bastante triste, es difícil", mencionó el tenista de 24 años de edad, luego de hablar de los incendios que vive Australia actualmente, tras de las altas temperaturas que tienen en la región, en donde al menos, 14 personas ya fallecieron.

"It's pretty sad, it's tough." 💔

🇦🇺 @NickKyrgios speaks about the bushfires in Australia after his win over Struff in #Brisbane.

🇦🇺 #TeamAustralia | #ATPCup pic.twitter.com/gBW1y5pBP1

— ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020