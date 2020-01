Jeque del Almería recrea cabezazo de Zidane a Materazzi

El cabezazo que le propinó que Zinedine Zidane a Marco Materazzi en la final del Mundial de Alemania 2006 es uno de los momentos más emblemáticos del futbol en el Siglo XXI y ahora este hecho fue recreado por Turki Al-Sheikh, jeque del Almería.

Alex Morgan sigue entrenando con seis meses de embarazo

Vandalizan y derriban estatua de Ibrahimovic

El técnico del Real Madrid se reunió con José María Gutiérrez ‘Guti’ y el dueño del Almería, a quien le entregó un jersey del conjunto merengue.

Durante la reunión, Al-Sheikh grabaron un video y en ese momento el jeque decidió recrear lo hecho por Zinade, a lo que el técnico reaccionó con una pequeña sonrisa.

La reunión no pasó desapercibida para el ex futbolista italiano y le tuiteó a Al-Sheikh que lo vería pronto.

😂😂 Ho Boss how are you ? Hope see you soon

— Marco Materazzi (@iomatrix23) January 5, 2020