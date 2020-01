‘Me sacó la lengua y me dijo marica’: Mohamed sobre Klopp

Rayados de Monterrey, en una de las mejores actuaciones de un equipo mexicano en un Mundial de Clubes, vivió un tremendo momento entre el técnico Antonio Mohamed y Jurgen Klopp y el argentino reveló que fue lo que sucedió en ese cruce de palabras con el alemán.

En una entrevista con el portal argentino Enganche, el ‘Turco’ señaló que el entrenador del equipo inglés le faltó al respeto desde su área técnica.

"Me faltó el respeto. Se la pasó pidiendo amarillas porque decía que le pegamos todo el tiempo a Salah y cuando yo pedí una tarjeta para que expulsen a un jugador de ellos, me sacó la lengua y me burlaba como que era un maricón. Cuando lo vi, primero me reí, después lo puteé un poco y después me salió el barrio y perdí toda la elegancia y la compostura.” señaló el técnico de Rayados.

"Si te tengo que decir qué le dije ni me acuerdo, porque pensé, si lo puteo en inglés no soy yo mismo. Así que me parece que le dije la c… bien de tu madre, a quién te comiste p… Me fui, porque nunca me meto con los bancos de suplentes, pero me volví loco porque sentí que me intentó basurear. No sé si reaccioné bien o mal, pero me salió de adentro"

Al minuto 75 de la semifinal entre Monterrey y Liverpool en el Mundial de Clubes, el Turco reclamó una mano de Joseph Gómez, acción que imitó Klopp y, ante ello, el estratega de la escuadra mexicana, se dirigió hacia su área técnica, aunque el silbante lo detuvo, por lo que únicamente intercambió palabras con el alemán. Aunque el argentino no se salvó de la amonestación.

