No llegué como solución del América pero supe ser paciente: Federico Viñas

Federico Viñas llegó al América ya empezado el Torneo Apertura 2019. El joven futbolista era un desconocido en México pero con base en su trabajo se hizo de la titularidad y se volvió una pieza clave en el sistema de Miguel Herrera.

El delantero aseguró que llegó al mejor equipo del mundo y que pese no era la solución su paciencia le rindió frutos.

"Me tocó llegar a un club, el más grande de México, que tiene mucha presión. Me mantuve tranquilo, no quise desesperarme porque tampoco iba como la solución del América, pero yo creo que fui para estar tranquilo, disfrutar de los compañeros y de la linda experiencia que me tocó”, declaró para la Asociación Uruguaya de Futbol.

Tan buenas fueron las actuaciones de Viñas con las Águilas, que fue convocado por la Selección Uruguaya Sub-23 que estará buscando un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Cuando vi la lista (de convocados) traté de estar tranquilo porque estaba a punto de jugar una Final y no me quería desconcentrar, me mantuve enfocado en ese partido”, dijo.

Por último señaló que el principal objetivo es calificar a Tokio 2020 pero que tanto él como sus compañeros irán paso a paso. "El primer objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos, pero hay que ir paso a paso, hay que ir conociéndose, formar una familia y eso es fundamental, si tienes un lindo grupo las cosas van a salir mejor”, agregó.